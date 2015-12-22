Водія екс-мера Києва Омельченка, який збив жінку, посадили під цілодобовий домашній арешт

Анатолія Нищука утримуватимуть під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців, таке рішення виніс Шевченківський суд Києва, передає ТСН.

Захист підозрюваного таким рішенням суду незадоволений, на їхню думку, запобіжний захід занадто жорсткий. Під час судового засідання Нищуку стало зле.

Раніше підозрюваний розповідав, що страждає на цукровий діабет.

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«З місця пригоди водій зник, не надавши потерпілій медичної допомоги і не викликавши на місце події правоохоронців. Але згодом повернувся. За кермом транспортного засобу перебував киянин 1954 року народження. Чоловік каже, що на момент вчинення автопригоди саме він перебував за кермом, а залишив місце подій, тому що йому стало зле», - зазначила прес-секретар ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.

Постраждала жінка перебуває в лікарні.