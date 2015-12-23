У Кабміні оголосили рейтинг регіонів: Київ і Дніпропетровщина зайняли перші місця
Місто Київ та Дніпропетровська область зайняли перші місця в рейтингу регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.
Він нагадав, що 21 жовтня на засіданні Кабінету міністрів було затверджено моніторингову оцінку та критерії для визначення рейтингу.
За його словами, найкращі показники соціально-економічного розвитку в січні-вересні 2015 року показали Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Вінницька області.
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"Місто Київ - перше місце, Дніпропетровська - друге, Київська - третє, Харківська - четверте, Вінницька - п'яте, Миколаївська - шосте, Львівська - сьоме, Запорізька - восьме, Рівненська - дев'яте, Івано-Франківська - десяте", - сказав Зубко.
Тернопільська, Луганська та Донецька області, за його словами, посіли останні місця.