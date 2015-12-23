У Кабміні оголосили рейтинг регіонів: Київ і Дніпропетровщина зайняли перші місця

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

Він нагадав, що 21 жовтня на засіданні Кабінету міністрів було затверджено моніторингову оцінку та критерії для визначення рейтингу.

За його словами, найкращі показники соціально-економічного розвитку в січні-вересні 2015 року показали Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Вінницька області.

Читайте такожКорбан увійшов до трійки найбільш згадуваних у ЗМІ політиків, Порошенко залишається лідером - рейтинг

"Місто Київ - перше місце, Дніпропетровська - друге, Київська - третє, Харківська - четверте, Вінницька - п'яте, Миколаївська - шосте, Львівська - сьоме, Запорізька - восьме, Рівненська - дев'яте, Івано-Франківська - десяте", - сказав Зубко.

Тернопільська, Луганська та Донецька області, за його словами, посіли останні місця.