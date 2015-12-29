У Стамбулі, де злетіла в повітря вантажівка з українськими номерами, пролунала ще серія вибухів
10:16, 29 грудня 2015Суспільство
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В районі залізничного вокзалу Стамбула, де вибухнула вантажівка з українськими номерами, пролунала ще серія вибухів.
У Стамбулі вибухнула вантажівка за українськими номерами / ТСН.ua
Загалом було чути п'ять вибухів. Точних даних про причини вибуху автомобіля нічого невідомо, повідомляє ТСН.
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В результаті у приміщенні вокзалу почалась пожежа. Вогонь уже ліквідовано. На місці працюють рятувальники і медики. Водій вантажівки був госпіталізований. Поліція закрила район вокзалу і розпочала розслідування інциденту.
Поблизу вокзалу утворились великі затори. Офіційна влада ще не коментувала вибух.
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