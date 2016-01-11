На Одещині сепаратиста засудили до 3 років за підготовку до збройного захоплення влади

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, у ході судового розгляду чоловік визнав свою провину та сприяв слідству у викритті інших членів групи.

Встановлено, що у травні 2014 року він погодився виїхати у складі групи до Російської Федерації з метою проходження курсів посиленої військової підготовки.

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У планах групи було повернення у серпні минулого року до міста для створення та координації незаконних озброєних груп з метою наступу на Одещину, подальшого захоплення органів державної влади, у тому числі шляхом збройного протистояння, вчинення нападів на держустанови, організації та окремих осіб.

Наприкінці травня 2014 року під час спроби виконати свої злочинні наміри громадянина затримали одеські правоохоронці.

Прокуратура не розкриває конкретних подробиць справи та не називає суд, що прийняв рішення щодо цього обвинуваченого.

Зазначається лише, що трьох членів вказаної групи вже притягнуто до кримінальної відповідальності.

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