Затриманий бойовик зізнався у скоєнні терактів проти проукраїнських активистів Добропілля (відео)
Співробітники Служби безпеки України в грудні 2015 року затримали у Добропіллі Донецької області диверсанта, який зізнався в здійсненні низки терактів проти проукраїнських активістів міста на замовлення бойовиків з "ДНР".
Як повідомляє прес-центр СБУ, в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України слідчі СБУ задокументували покази бойовика, який визнав свою участь у проведенні диверсій на території Добропілля.
За завданням російських кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію і з території, підконтрольній так званій "ДНР", від них телефоном отримував відповідні інструкції.
Більшість терористичних актів з використанням саморобних вибухових пристроїв були спрямовані на залякування та вбивство місцевих проукраїнських громадсько-політичних діячів та активістів.
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У травні-липні 2014 року диверсант пройшов спеціальну підготовку на базі так званого батальйону "Восток" терористичної організації "ДНР". При затриманні співробітники спецслужби вилучили у нього 9 кілограм пластиду, детонатори, гранатомет РПГ-26, гранати Ф-1, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників терористично-диверсійної групи.
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