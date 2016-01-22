Посольство України: так звані польські журналісти у Криму - відомі колаборанти Кремля

Про це повідомляється на сторінці у Twitter українського посольства в Польщі.

«Особи з Польщі, які видають себе за журналістів в Криму, відомі колаборанти Кремля. Їх нелегальний візит – співучасть у злочині Російської Федерації проти міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Особини з Польщі, які видають себе за журналістів у #Крим'у, знані колаборанти Кремля. Їх нелег візит-співучасть у злочині РФ проти міжн права — UA Embassy in Poland (@UkrEmbassyPL) January 22, 2016

Реакції російських окупантів, як і тих польських журналістів, про яких повідомлялося так званим кримським урядом, немає.

Читайте такожЗМІ: В окупованому Криму ФСБ веліла листоношам стежити за листуванням проукраїнських активістів

Раніше окупаційна влада Криму повідомила про приїзд на півострів делегації журналістів з Польщі на запрошення московського фонду «Російсько-польський центр діалогу та згоди».

Польща, як і інші країни Євросоюзу і Заходу, не визнає анексію Криму Росією.