Посольство України: так звані польські журналісти у Криму - відомі колаборанти Кремля
Посольство України в Республіці Польща засудила нелегальний візит в Автономну Республіку Крим «осіб з Польщі», яких окупаційна влада Криму представили як журналістів.
Про це повідомляється на сторінці у Twitter українського посольства в Польщі.
«Особи з Польщі, які видають себе за журналістів в Криму, відомі колаборанти Кремля. Їх нелегальний візит – співучасть у злочині Російської Федерації проти міжнародного права», – йдеться в повідомленні.
Особини з Польщі, які видають себе за журналістів у #Крим'у, знані колаборанти Кремля. Їх нелег візит-співучасть у злочині РФ проти міжн права
— UA Embassy in Poland (@UkrEmbassyPL) January 22, 2016
Реакції російських окупантів, як і тих польських журналістів, про яких повідомлялося так званим кримським урядом, немає.
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Раніше окупаційна влада Криму повідомила про приїзд на півострів делегації журналістів з Польщі на запрошення московського фонду «Російсько-польський центр діалогу та згоди».
Польща, як і інші країни Євросоюзу і Заходу, не визнає анексію Криму Росією.