Посольство України: так звані польські журналісти у Криму - відомі колаборанти Кремля

18:04, 22 січня 2016
Суспільство
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Посольство України в Республіці Польща засудила нелегальний візит в Автономну Республіку Крим «осіб з Польщі», яких окупаційна влада Криму представили як журналістів.

flickr.com/photos/lplewnia

Про це повідомляється на сторінці у Twitter українського посольства в Польщі.

«Особи з Польщі, які видають себе за журналістів в Криму, відомі колаборанти Кремля. Їх нелегальний візит – співучасть у злочині Російської Федерації проти міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Реакції російських окупантів, як і тих польських журналістів, про яких повідомлялося так званим кримським урядом, немає.

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Раніше окупаційна влада Криму повідомила про приїзд на півострів делегації журналістів з Польщі на запрошення московського фонду «Російсько-польський центр діалогу та згоди».

Польща, як і інші країни Євросоюзу і Заходу, не визнає анексію Криму Росією.

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