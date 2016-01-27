У школах Кіровограда через грип канікули продовжили до 29 січня

У загальноосвітніх навчальних закладах Кіровограда через грип та ГРВІ додаткові канікули подовжено до 29 січня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти Кіровоградської міської ради.

Начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко зазначила, що продовження вимушених зимових канікул викликане станом епідемічної ситуації в обласному центрі, яка залишається складною.

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Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді в зв’язку з збільшенням рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня оголошено додаткові канікули.

Станом на 25 січня у Кіровограді зафіксовано 2 смертельних випадки свинячого грипу, загалом в області кількість хворих на ГРВІ перевищила епідпоріг на 69%.