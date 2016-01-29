Мешканець Луганщини побив поліцейського за турботу про його самопочуття

Як повідомляє прокуратура Луганської області, досудовим розслідуванням було установлено, що у грудні 2015 року наряд патрульної служби поліції Рубіжанського відділу поліції у складі капрала та сержанта здійснювали патрулювання по охороні громадського порядку в Рубіжному.

Помітивши громадянина, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння у громадському місці, поліцейські поцікавилися, чи потрібна йому допомога.

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"Замість адекватної реакції на турботу про його самопочуття, чоловік наблизився до одного з правоохоронців і безпричинно з особливою зухвалістю наніс рукою удар в обличчя", - сказано у повідомленні.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного поліцейському заподіяно легкі тілесні ушкодження.

Санкція ч. 2 ст. 345 КК України, за якою обвинувачують чоловіка, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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