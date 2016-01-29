Мешканець Луганщини побив поліцейського за турботу про його самопочуття
Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури до Рубіжанського міського суду направлено обвинувальний акт стосовно мешканця міста Рубіжне щодо заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов’язків.
Як повідомляє прокуратура Луганської області, досудовим розслідуванням було установлено, що у грудні 2015 року наряд патрульної служби поліції Рубіжанського відділу поліції у складі капрала та сержанта здійснювали патрулювання по охороні громадського порядку в Рубіжному.
Помітивши громадянина, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння у громадському місці, поліцейські поцікавилися, чи потрібна йому допомога.
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"Замість адекватної реакції на турботу про його самопочуття, чоловік наблизився до одного з правоохоронців і безпричинно з особливою зухвалістю наніс рукою удар в обличчя", - сказано у повідомленні.
Внаслідок протиправних дій підозрюваного поліцейському заподіяно легкі тілесні ушкодження.
Санкція ч. 2 ст. 345 КК України, за якою обвинувачують чоловіка, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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