Якщо американці скинуться по долару, вони не залежатимуть від нафти

Маккейн запропонував американцям скинутися на звільнення США від нафтової залежності

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн запропонував урядові виплатити нагороду в триста мільйонів доларів тому, хто винайде елемент живлення для автомобіля, який помітно перевершить наявні на даний час гібридні технології, передає Associated Press.

Маккейн наголосив, що це обійдеться кожному з трьохсот мільйонів жителів США лише в один долар, проте дасть змогу Америці звільнитися від "нафтової залежності".

На думку Маккейна, потрібний пристрій має коштувати тридцять відсотків вартості бензину, що витрачається нині на таку саму відстань. Кандидат також запропонував ввести систему податкових пільг для виробників автомобілів з пристроями нового типу.

Як повідомлялося раніше, через світове зростання цін на нафту вартість бензину у США нині перевищила чотири долари за галон. А це тягне зростання цін на продовольство і споживчі товари.

Лента.ру