Іномарка врізалася в залізобетонний блок: загинула жінка
11:49, 05 серпня 2006Суспільство
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Щоб дістати людей, корпус автомобіля довелося розпиляти
У Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим водій автомобіля "Тойота Камрі" не справився з керуванням і врізався в залізобетонний блок, внаслідок чого загинула 33-річна пасажирка автомобіля.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
За інформацією МНС, аварія сталася сьогодні, 5 серпня, близько першої години ночі, на 7-му кілометрі Миколаївської траси. На місце ДТП прибули співробітники Державтоінспекції, "швидкої допомоги" і рятувальники. Щоб дістати людей, які знаходилися в іномарці, корпус автомобіля довелося розпиляти.
Водій "Тойоти" доставлений у лікарню.
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