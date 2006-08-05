Іномарка врізалася в залізобетонний блок: загинула жінка

У Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим водій автомобіля "Тойота Камрі" не справився з керуванням і врізався в залізобетонний блок, внаслідок чого загинула 33-річна пасажирка автомобіля.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією МНС, аварія сталася сьогодні, 5 серпня, близько першої години ночі, на 7-му кілометрі Миколаївської траси. На місце ДТП прибули співробітники Державтоінспекції, "швидкої допомоги" і рятувальники. Щоб дістати людей, які знаходилися в іномарці, корпус автомобіля довелося розпиляти.

Водій "Тойоти" доставлений у лікарню.