СБУ затримала на відпочинку на Харківщині засудженого до 5 років розвідника "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Харківщини з березня 2015 до лютого 2016 року перебував у складі незаконного збройного формування терористів.

Під керівництвом російських інструкторів він пройшов курси з стрілецької, вибухотехнічної і топографічної підготовки, після чого брав участь у бойових діях проти підрозділів сил антитерористичної операції.

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Бойовик раніше був засуджений Краматорським міським судом до 5 років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом та хуліганство, але втік від правосуддя на тимчасово непідконтрольну українській владі територію.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем проживання у Барвінківському районі Харківської області, куди він приїхав на "відпочинок".

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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