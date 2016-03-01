Жителі окупованого Криму скаржаться на хамську поведінку російських прикордонників
17:18, 01 березня 2016Суспільство
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Жителі окупованого Криму скаржаться на співробітників російських прикордонних постів.
Кримчани звинуватили російських прикордонників у хамстві на дорогах / infoline.ua
Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».
«Кримчани скаржаться на хамську поведінку співробітників російських прикордонних постів при в'їзді на півострів з боку України. Будь-які спроби поскаржитися на неправомірну поведінку силовиків закінчуються адміністративними проблемами для водіїв. Їх по кілька разів піддають огляду і відмовляються представлятися», - йдеться в повідомленні.
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Оперативного коментаря представників прикордонної служби отримати не вдалося, відзначає радіостанція.
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