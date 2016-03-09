Франція закликає Росію звільнити незаконно утримувану Савченко

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Франції, розміщеній на його сайті.

«Наша позиція добре відома: ми просимо Росію більше не утримувати людей, які були неправомірно затримані, особливо Надію Савченко, чиє здоров'я викликає тривогу», - зазначається в заяві.

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«Загалом ми закликаємо всі сторони добиватися звільнення ув'язнених відповідно до узгодженого у Мінську принципу «всіх на всіх», - додають у МЗС Франції.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголошення вироку протягом семи днів.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.