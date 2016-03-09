Депутати Європарламенту вимагають від Росії негайно звільнити Савченко

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Європарламенті.

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Заяву підписали голова Комітету ЄП у закордонних справах Ельмар Брок, голова делегації ЄП в міжпарламентському Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович, доповідач з українського питання в ЄП Яцек Саріуш-Вольський.

“Ми глибоко стурбовані погіршенням стану здоров'я Савченко, яка проводить сухе голодування на знак протесту проти несправедливості. Ми засуджуємо той факт, що її колег, членів українського парламенту, зупинили в аеропорту в Москві і відпустили лише після того, як відлетів літак, який прямував до російського Донецька. Це - цинічний спосіб відбирання у Надії підтримки під час її останнього слова”, - йдеться у заяві.

Євродепутати рішуче засудили чисельні порушення законів у РФ, які призвели до викрадення Савченко і майже дворічного незаконного утримання під вартою, враховуючи, що РФ не має жодних правових підстав або повноважень її затримувати або висувати проти неї звинувачення.

“Тому ми закликаємо до її негайного і беззастережного звільнення. Нагадаємо, що РФ має в руках практичне вирішення, щоб покласти край цій нестерпній ситуації щодо обміну Надії. Цей механізм передбачений у Мінських домовленостях, згідно з якими РФ зобов'язана забезпечити обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом на сході України”, - заявили підписанти.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголошення вироку протягом семи днів.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.