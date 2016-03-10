Поліція встановила загиблих при нападі на інкасаторів в центрі Одеси
У центрі Одеси під час нападу на інкасаторську машину загинули інкасатор і грабіжник, ще одного інкасатора поранено.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, відомо, що загинули двоє людей, встановлено, що загиблі – інкасатор і один із нападників.
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«Ще одного постраждалого інкасатора доставлено в медичний заклад з вогнепальними пораненнями. Всі обставини даної події встановлюються», - зазначили в поліції.
За попередніми даними, нападників було троє. За неофіційними даними, інкасаторський автомобіль належить «Райффайзен банк Аваль».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в центрі Одеси на перетині вулиць Преображенської і Пантелеймонівської - невідомі розстріляли інкасаторський автомобіль. Поки невідомо, що конкретно викрали зловмисники. На місці працюють правоохоронці.
У місті введено в дію план «Перехоплення».