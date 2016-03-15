У Києві п'яний помічник нардепа влаштував "шоу" та кликав Гройсмана на допомогу (відео)

Ним виявився колишній заступник голови Державної служби України з лікарських засобів на Київщині та нинішній помічник нардепа Андрій Захараш, передає "24 канал".

Водій намагався проїхати на територію житлового комплексу та наштовхнувся на охорону. Очевидці кажуть, що п'яний водій щось не поділив з охоронцями.

Охоронці поклали дебошира на асфальт та викликали поліцію. Та поки копи їхали, водій влаштував справжнє шоу для сусідів – в костюмі та краватці він качався по асфальту та активно завивав.

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Помічник нардепа стверджував, що за ним стоять люди з прокуратури, кликав на допомогу спікера Ради Гройсмана та вдавав, що його б’ють.

Після приїзду правоохоронців Захараш відмовився проходити тест на алкоголь. Поліція склала на чиновника протокол за водіння в нетверезому стані та за керування без документів.

Варто зазначити, що ТСН вдалося зв'язатися із Захарашем. Той розповів, що наразі перебуває за кордоном.

"Я за кермо п'яний не сідав... Я не виїжджав на машині за місто. Я не виїжджав за шлагбаум, я просто машину переставив… Ну то я трішки випив, ну то я маю право, я жива людина", - пояснив він у телефонній розмові.