На Волині BMW зіткнулася з автобусом: четверо загиблих

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Луцька, ДТП сталася сьогодні, близько 13.00 на трасі Н-22 "Устилуг-Луцьк-Рівне" на виїзді з міста Володимира-Волинського в напрямку Луцька.

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Як йдеться у повідомленні, автомобіль BMW виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з рейсовим автобусом, що рухався з Республіки Польща в Луцьк.

У результаті ДТП усі чотири пасажири BMW загинули на місці: три чоловіки і одна жінка. Сам автомобіль перетворився на купу металобрухту. До лікарні госпіталізовано та одну пасажирку автобуса. За словами свідка, легковик виїхав на зустрічну смугу, і його почало заносити. Він вдарився лівим боком у лобову частину автобуса.

Зараз на місці працюють два екіпажі патрульної поліції Луцька, охороняють місце ДТП та регулюють рух транспорту.

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"Рух відбувається по одній проїжджій смузі. Деталі вивчає слідчо-оперативна група з Володимира-Волинського",- додали у патрульній поліції.