В ОБСЄ згадали другу річницю місії на Донбасі: для конфлікту - це дуже великий термін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.

“Сьогодні, 21 березня 2016 року, виповнюється друга річниця з часу створення місії. Пройшло 2 роки як я та мої колеги працюємо тут в Україні і для України. Як правило, День народження або річниця є підставою для святкування, але ні у кого нас немає бажання святкувати сьогодні. Люди все ще намагаються щосили боротися за виживання, і чоловіки, жінки та діти все ще гинуть від цього конфлікту. Давно прийшов час, щоб це припинилося”, - наголосив Хуг.

Представник СММ ОБСЄ заявив, що для конфлікту два роки, це дуже великий термін.

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Як зазначив Хуг, за ці два роки спостерігалася і зміна відповідальності перед місією. Він нагадав, що коли місія було тільки створеною, вона знаходилась на тій території України, де не було конфлікту. “Коли ми прибули до України, місія не була підготовленою до реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та до триваючих бойових дій впродовж довгого періоду часу, особливо у перший рік існування місії”, - заявив Хуг.

Місія була змушена призвичаюватись до ситуації, і продовжує це робити і зараз.

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Перший заступник голови місії ОБСЄ звернув увагу, що були і позитивні кроки як досягнута домовленість про Мінський меморандум, прийняття Комплексу заходів із виконання Мінських угод, а також доповнень до нього.

“Але кожного дня… спостерігались кроки назад: порушення режиму припинення вогню, порушення режиму відведення озброєння, смерть людей та руйнування приватної власності, руйнування інфраструктури, життєвоважливих об’єктів та появи вимушених переселенців”, - наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії до 31 березня 2017 року.

Рішення про розміщення в Україні цієї місії було прийнято усіма 57 країнами-членами ОБСЄ у березні 2014 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що бюджет місії ОБСЄ в Україні тепер становитиме майже 100 млн євро.

Місія неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

До складу місії ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України. Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.