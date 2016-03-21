Тезу про "бездіяльність" місії ОБСЄ поширюють російські інтернет-пропагандисти, відряджені на Донбас - розвідка

Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Продовжуються активні спроби дискредитації спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку російських військовослужбовців Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ, Росія) Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ, які відряджені до штабів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають розвідники, вчора було зафіксовано масові випадки поширення дезінформації щодо «бездіяльності» представників місії ОБСЄ, які «начебто відмовляються фіксувати ознаки порушення силами АТО режиму припинення вогню».

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«Для цього російськими військовими пропагандистами активно використовуються соціальні мережі, а також спеціальні розділи для коментарів провідних українських ЗМІ, представлених у мережі Інтернет. Метою означених заходів є провокування недовіри української та міжнародної спільноти до ОБСЄ з огляду на зростання ролі цієї міжнародної організації у встановленні миру на тимчасово окупованих територіях сходу України», - зазначає українська розвідка.