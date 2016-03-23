Мешканець Лисичанська отримав умовний термін за сепаратистський заклик у Інтернеті
Вироком Лисичанського міського суду Луганської області місцевого мешканця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Як повідомляє прокуратура Луганської області, встановлено, що у лютому 2016 року обвинувачений розмістив на сторінці одного з Інтернет-ресурсів, опублікованій в соціальній мережі, текст, що містив публічні заклики до вчинення дій, з метою зміни меж територій або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
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Під час досудового розслідування молодик повністю визнав свою провину в умисному розповсюдженні сепаратистських матеріалів, щиро розкаявся та уклав угоду про визнання винуватості.
Його засуджено до 4 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання строком на 1 рік.