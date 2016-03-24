У "ДНР" та "ЛНР" випустять поштові марки з подякою Путіну за "гумконвой" – розвідка

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У зв’язку із прибуттям до тимчасово окупованих територій Донбасу 50 "гуманітарного" конвою МНС РФ, російським військовим пропагандистам Центру інформаційного протиборства визначено завдання використати цей факт як черговий привід для формування у місцевого населення почуття вдячності керівництву Росії за допомогу та підтримку. Планом проведення заходів військової пропаганди передбачається випуск поштових марок: "Спасибо России" та "Спасибо президенту Путину" і їх вручення особовому складу "гуманітарного" конвою керівниками так званих народних республік (ЛНР та ДНР)", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, на територію України вторгся черговий так званий "гумконвой" з Росії.

За даними Державної прикордонної служби України, "російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, 50-го, так званого "гуманітарного конвою". Загалом з 6:00 ранку до 7:25 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвіїв Курган" на в'їзд в Україну прослідувало дві колони техніки у складі 118 автомобілів".