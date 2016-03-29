Помер режисер легендарного фільму "Вій" Георгій Кропачов

Про це повідомили в Союзі кінематографістів Росії, передають російські ЗМІ. "Вій" став першою режисерською роботою Георгія Кропачова (спільно з Костянтином Єршовим), відомого в кінематографі перш за все в якості художника-постановника.

Головні ролі у "Вії" виконали Леонід Куравльов (Хома Брут) і Наталія Варлей (панночка). Картина вийшла на екрани в 1967 році. Фільм "Вій" заснований на однойменно повісті Миколи Гоголя. Тривалий час його називали єдиним в СРСР фільмом жахів. Стрічку показували в США, Аргентині, Франції та Фінляндії.

Як художник-постановник Кропачов брав участь у зйомках таких фільмів, як "Важко бути богом", "Хрустальов, машину!", "Софія Ковалевська", "Кохання з першого погляду", "Три товстуни" і "Гамлет".

Георгій Кропачов народився в 1930 році в Ленінграді. Він закінчив Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури імені Рєпіна, а потім Вищі курси сценаристів і режисерів, і з 1955 року працював на "Ленфільмі".