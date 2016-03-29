Німеччина виділить 1 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу посольства Німеччини у Києві.

"Федеральний уряд Німеччини і в цьому році надає підтримку Міжнародній організації з міграції (МОМ) для продовження програм допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні в розмірі одного мільйона євро", - повідомили у посольстві.

В минулому році Німеччина також виділила мільйон євро на проект, який передбачає фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким загрожує найбільша небезпека.

В цьому році підтримка має розширитися з восьми, як це було досі, до 13 регіонів.

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Заходами з надання допомоги зможуть скористатися передовсім люди літнього віку, інваліди, батьки-одинаки та багатодітні сім'ї, які таким чином отримають підтримку для оплати оренди житла, одягу, продуктів харчування і медичного забезпечення, зазначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня в Україні зареєстровано понад 1,75 мільйона переселенців з Донбасу і Криму.