У Харкові поліція відкрила вогонь по підозрюваному, коли той при втечі засунув руку в кишеню

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, табельну зброю під час затримання застосували працівники батальйону патрульної служби особливого призначення «Харків».

За даними поліції, 32-річний чоловік розшукувався поліцією за підозрою у вчиненні розбійного нападу на території Вовчанського району Харківської області. Під час патрулювання території міста біля супермаркету «Клас» правоохоронці помітили чоловіка, який за прикметами був схожий на розшукуваного зловмисника. Працівники поліції намагалися його зупинити та перевірити документи, але той на вимоги правоохоронців не відреагував та почав тікати. При цьому він засунув руку в кишеню.

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"Побачивши в цьому певну загрозу для життя громадян та поліцейських, відповідно до ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» працівник батальйону патрульної служби особливого призначення «Харків» для затримання небезпечного злочинця після попередження був змушений застосувати табельну зброю. В результаті зловмисник отримав наскрізне поранення ноги. Зараз він знаходиться в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правомірність застосування зброї працівником поліції перевірятимуть органи прокуратури. У підозрюваного вилучено газовий балончик. Після одужання з затриманим будуть проводитися необхідні слідчі дії.