В Києві з території райуправління поліції викрали два автомобілі

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

«Крім того, до зазначеного кримінального провадження долучені матеріали розслідування, розпочатого органами Нацполіції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом)», - йдеться у повідомленні.

Вказані кримінальні провадженні об’єднані в одне та направлені для подальшого розслідування до слідчого управління столичної прокуратури.

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