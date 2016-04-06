В Києві з території райуправління поліції викрали два автомобілі
14:41, 06 квітня 2016Суспільство
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Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно співробітників Шевченківського управління поліції Києва, з вини яких невідомим особам вдалося вкрасти з території райуправління поліції два автомобіля, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.
В Києві з райвідділку поліції викрали два автомобілі, що були речовими доказами / Ілюстрація УНІАН
Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
«Крім того, до зазначеного кримінального провадження долучені матеріали розслідування, розпочатого органами Нацполіції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом)», - йдеться у повідомленні.
Вказані кримінальні провадженні об’єднані в одне та направлені для подальшого розслідування до слідчого управління столичної прокуратури.
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