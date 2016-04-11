Замовлення на вбивство головного експерта у справі MH17 надійшло з-за кордону - Матіос

Про це повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

«Здобуті у кримінальному провадженні докази свідчать, що цей злочин вчинено на замовлення невстановлених на цей час слідством осіб з метою припинення або відсторонення від проведення експертного дослідження і очолювання групи експертів від України у розслідуванні авіакатастрофи пасажирського літака Боїнг -777 Малайзійських авіаліній, який здійснював авіарейс MH17 за маршрутом Амстердам (Нідерланди) Куала-Лумпур (Малайзія), і був збитий терористами», - заявив Матіос.

У зв'язку з цим головний військовий зазначив, що «замах на вбивство виконано кримінальними елементами зі складу організованого злочинного угрупування із розгалуженими і потужними зв'язками у кримінальному середовищі серед так званих «злодіїв у законі».

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Також, за його словами, вказане «злочинне угрупування, яке включає до свого стану кримінальних елементів - вихідців з Криму та Донецького регіону, має, і підтверджено це слідством, тісні зв'язки з кримінальним середовищем Російської Федерації».

При цьому, Мітіос наголосив, що за однією з версій слідства, «у зв'язку з отриманням даних про неодноразові телефонні з'єднання з суміжними державами, саме з-за меж нашої країни було отримано замовлення на вчинення вказаного злочину».

«Фактично ми говоримо зараз про задіяння, і маємо для цього підстави стверджувати, максимального арсеналу добре підготовленого кримінального елемента, із задіянням не тільки представників безпосередньо кілера, якого ми затримали сьогодні, а також ,наголошую, інших громадян, серед яких... перебуває також один із адвокатів, який займається адвокатською практикою», - сказав Матіос.

Головний військовий прокурор заявив, що українські правоохоронні органи зроблять все, щоб максимально прозоро, ретельно, об'єктивно дослідити усі версії, встановити замовників цього злочину і не допустити повторення нівелювання тих розслідувань, які здійснюються для надзвичайно важливих слідчих дій по встановленню причин збиття Боїнга-777.

Як повідомляв УНІАН, У Києві 18 листопада 2015 року вчинено напад на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, головного судового експерта з розслідування авіакатастроф МН17, ІЛ-76 та подій у Іловайську.

За інформацією прес-служби ГУ Національної поліції України у місті Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців, встановили: чоловік приїхав автомобілем додому. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і здійснив три постріли із невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник втік із місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.