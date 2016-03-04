"Бук", що збив МН17, перебував під контролем Росії або бойовиків – розслідування Bellingcat

Про це йдеться в розслідуванні міжнародної групи Bellingcat, яка займається пошуком даних з відкритих джерел.

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За даними експертів, підтвердженням цієї версії є той факт, що ЗРК "Бук" перебував у супроводі машин, які раніше були помічені в колонах машин бойовиків.

Згідно з даними розслідування, на фотографії Paris Match за кілька годин до катастрофи зображена установка в супроводі сірої Toyota RAV4 рестайлінгу 2010 року з нестандартним спойлером на даху і запасним колесом ззаду.

Разом з тим, на іншій фотографії, яка була зроблена на наступній день після катастрофи МН17, поруч з ЗРК зображений позашляховик УАЗ-469. Примітною особливістю УАЗа є білі квадрати, які видно на пасажирських та водійських дверях.

"Кореспондент BBC розмовляв зі свідком (із Сніжного або Тореза), бачили "Бук" у день трагедії. Свідок повідомив, що "офіцер у військовому джипі, який супроводжував "Бук", говорив з московським акцентом", - відзначають експерти, при цьому додають, що "військовим джипом" і був той самий УАЗик.

Обидві ці машини були зафіксовані 15 липня, за 2 дні до катастрофи в складі колони бойовиків.

У розслідуванні стверджують, що це одні і ті ж автомобілі. Таким чином, експерти прийшли до висновку, що установка "Град" належала бойовикам або Росії.

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"Цей зв'язок ще раз підтверджує справжність відео і фотографій "Бука" 17 липня 2014 року, а також те, що самохідна вогнева установка "Бук", помічена на сході України, перебувала під контролем Росії або сепаратистів", - відзначають експерти.