Сьогодні Кабмін вирішуватиме, що робити з аеропортом "Бориспіль"

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів планується розглянути питання, що стосуються фінансування будівництва термінального комплексу аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, згідно з порядком денним, розміщеним на сайті уряду, планується затвердити проект будівництва термінального комплексу в державному підприємстві „Міжнародний аеропорт „Бориспіль” і розглянути питання про зміни до Кредитної угоди для проекту розвитку аеропорту між Японським банком міжнародної співпраці і Кабінетом міністрів України від 29 березня 2005 р.

Як повідомлялося, 21 липня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» за кошти японського кредиту і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає за необхідне переспрямувати кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Разом з тим у Посольстві Японії в Україні були здивовані такими заявами і заявили про необхідність обговорити це питання з представниками Мінтрансу.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль” офіційно оголосив про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту „Будівництво нового термінального комплексу аеропорту ”Бориспіль” за кошти кредиту, наданого Японським Банком Міжнародної Співпраці (JBIC). Від банку JBIC було одержане узгодження документації щодо попередньої кваліфікації.