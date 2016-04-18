Російський бізнесмен Григоришин подав запит на отримання громадянства України – ЗМІ

Про це повідомляє "Главком", посилаючись на копію відповідної заяви Григоришина в органи Державної міграційної служби України, яка знаходиться в розпорядженні видання.

Згідно з цими документами, прохання про отримання громадянства України російським олігархом датоване 15 березня 2016 року, і зараз знаходиться на стадії розгляду.

На даний момент Григоришин, за даними видання Forbes, має громадянство Росії та Кіпру. Бізнесмен, який хоч і народився в українському місті Запоріжжі, більшу частину життя провів у Росії. Водночас більша частина його активів знаходиться в Україні.

При цьому за законодавством України отримати українське громадянство можна лише відмовившись від попереднього. Далі рішення про прийняття особи в українське громадянство приймає президент України і видає про це відповідний указ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо, в Росії Григоришина оголосили в міжнародний розшук. Російське слідство підозрює бізнесмена в несплаті 674 мільйонів рублів (10,16 мільйона доларів) податків у Росії.