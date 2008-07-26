Чи справді в обвалі російського ринку акцій винен Путін?

Падіння акцій металургійної компанії "Мечел" стало приводом, проте не причиною обвалу російського ринку акцій.

Таку думку висловив РосБізнесКонсалтингу експерт-аналітик Володимир Попов.

За його словами, прямого зв`язку між падінням акцій "Мечел" і обвалом фондового ринку не існує, оскільки це корпоративні новини, специфічний негатив, на який вказав прем`єр-міністр Володимир Путін. Дані проблеми (перехід на довгострокові контракти внутрішніх споживачів) будуть найближчим часом вирішені не тільки в "Мечел", а й у більшості металургійних компаній.

Прогнозувати подальші рухи котирувань "Мечела" вкрай складно, повідомив аналітик UniCredit Aton Марат Габітов. Компанія продавала частину свого вугілля за цінами нижче ринкових, і це пов`язано перш за все з тим, що наприкінці 2007 р. компанія купила "Якутвугілля", у якого традиційно були довгострокові контракти з азіатськими споживачами за цінами, нижче ринкових. В даному разі "Мечел", як новий акціонер компанії, швидше за все, не має стосунку до цих постачань і намагався якнайшвидше їх припинити. Але інвестори почали проводити аналогії із справою ЮКОСа, не знаючи точно, що є причиною невдоволення Путіна. Якщо причина в низьких цінах відвантаження вугілля за кордон, то це легко вирішується, і, отже, реакція ринку була надмірною. Якщо ж причини інші, то реакція може бути і більш негативною надалі, вважає експерт.

В.Попов додав, що обвал ринку пов`язаний з тим, що багато фондів, у тому числі й зарубіжних, поступово почали виходити з акцій, - це спостерігалося впродовж двох тижнів. У той час як багато азіатських майданчиків і американський фондовий ринок зростали, російський ринок акцій знижувався. А тепер стався обвал, оскільки і з боку російських інвесторів почалися масштабні продажі, зазначив аналітик.

На його думку, найближчим часом російський ринок акцій почне плавне зростання.

Багато акцій досягли тих рівнів, на яких інвестори, що знаходяться поза ринком, почнуть поступово здійснювати придбання. Проте різкого зростання не буде, оскільки більшість інвесторів налякана. Значний обсяг продажів, який спостерігався, негативно вплинув на настрої інвесторів. Утім, протягом найближчих днів ринок акцій плавно рухатиметься вгору і по багатьом паперах досягне тих рівнів, які спостерігалися до падіння.