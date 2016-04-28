Майже половина українців не вірить у повернення Криму - дослідження

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Социс" 18-21 березня 2016 року на замовлення телеканалу "1+1". Згідно з даними опитування, 5,6% респондентів не визначились щодо питання повернення Криму.

Читайте такожВерховний суд анексованого Криму заборонив Меджліс

Переважно "оптимістами" у цьому питанні є жителі Західної України (65,8%), Києва (55,9%), Центральної та Північної України (51,9%).

Песимістичні настрої значно переважають у населення Сходу та Півдня України – там відповідно 63,3% та 54,7% опитаних вважають, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Протилежної думки в цих регіонах дотримуються відповідно 30,1% та 38,5% респондентів.

Як зазначив під час презентації голова наглядової ради БФ "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, такі настрої можна пояснити наслідками політичної спадщини Партії регіонів, яка протягом довгих років панувала у політичних розкладах цієї частини України, а також більш значним впливом ідей "русского мира", російської пропаганди та ЗМІ, етнічним та мовним складом населення.

Опитування також засвідчило, що в цілому в Україні песимістичні настрої щодо повернення Криму майже не залежать від статі та віку респондентів – відповіді "песимістів" за цими показниками майже дорівнюють рівню песимізму в цілому по країні (від 43 до 48%).

Те ж саме можна сказати щодо двох типів поселень – міст із населенням до 500 тис. та до 50 тис. (включно із селищами міського типу). В них рівень песимізму становить 46,5% та 44,2% відповідно. Більш суттєвою є різниця між селами та містами із населенням у більш як 500 тис. осіб – рівень песимізму щодо повернення Криму у великих містах більший, а в селах менший за середній показник по Україні (52 та 41,1% відповідно). Як припустив Клименко, це залежить від ступеня поінформованості та доступу до Інтернету.

Як зазначив Клименко, опитування засвідчило, що повернення Криму до складу України (де-факто) ще не стало національною ідеєю всієї країни. На його думку, значним чинником цього є відсутність державної політики щодо деокупації Криму та навіть прямо протилежні дії органів державної влади.

"Тому не дивно, що найбільший рівень оптимізму щодо повернення Криму спостерігається серед жителів столиці та Західної Україні як регіонів із традиційно більш гострою та активно вираженою політичною, державницькою та громадянською свідомістю, які у багатьох гострих питаннях надають приклад іншим та формують "політичну моду" та громадську думку, незважаючи на дії чи бездіяльність влади", - сказав він.

Загалом було опитано 1486 респондентів у віці 18 років і старше. Вибірка репрезентативна щодо населення України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6%.