Український суд дав дозвіл на затримання командувача Чорноморського флоту РФ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Головною військовою прокуратурою 18 квітня оголошено про підозру Вітку у вчиненні ряду тяжких злочинів проти України та вручено повістку про явку до слідчого органу 25 квітня.

Оскільки підозрюваний у вказаний термін не з’явився, Головна військова прокуратура звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання Вітка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

26 квітня у зв’язку з переховуванням Вітка від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності постановою прокурора оголошено розшук підозрюваного, проведення якого доручено Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

27 квітня слідчим суддею Печерського районного суду Києва клопотання прокуратури задоволено в повному обсязі та надано дозвіл на затримання Вітка.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, командувач ЧФ ЗС РФ обґрунтовано підозрюється у тому, що в період з 20.02.2014 по 21.03.2014 умисно вчинив злочинні дії з метою зміни меж території та державного кордону України; підбурював до вчинення державної зради; організував вчинення дій, спрямованих на пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення; спланував, підготував та брав безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).