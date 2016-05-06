Тука задав три питання "прихильникам Великої китайської стіни" з окупованим Донбасом

11:44, 06 травня 2016
Суспільство
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Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука привів аргументацію проти припинення виплати зарплат населенню окупованої частини Донецької та Луганської областей.

Фото УНІАН

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Туки, Україна перерахувала на територію окупованого Донбасу більше 30 мільярдів гривень, і є питання в тому, хто виграє від того, що на ці кошти будуть купуватись не українські товари, а товари країни-агресора.

"Можливо для вас є таємницею, але в багатьох випадках атаки орків на великі підприємства з метою захоплення відбивали самі працівники цих підприємств, які отримують заробітну плату з України (сплачуючи всі податки в наш бюджет, в тому числі - військовий збір і в Пенсійний фонд)", - додав він, задавшись питанням, чи будуть ці тисячі працівників відстоювати ці підприємства, якщо Україна припинить їм виплати.

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Заступник міністра зазначив, що лише в "Укрзалізниці" на території окупованої частини Донеччини та Луганщини працює більше 20 тисяч робітників.

"Питання: куди подадуться ці люди в разі втрати роботи? Яка кількість з них від безвиходу піде в "народну міліцію"? Яка вірогідність того, що вчорашній машиніст, охороняючи блокпост, здуру не пальне в нашого бійця? Дуже прошу, перш, ніж волати "Тука - зрадник", подумати і надати обмірковану відповідь", - написав він.

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