Тука задав три питання "прихильникам Великої китайської стіни" з окупованим Донбасом

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Туки, Україна перерахувала на територію окупованого Донбасу більше 30 мільярдів гривень, і є питання в тому, хто виграє від того, що на ці кошти будуть купуватись не українські товари, а товари країни-агресора.

"Можливо для вас є таємницею, але в багатьох випадках атаки орків на великі підприємства з метою захоплення відбивали самі працівники цих підприємств, які отримують заробітну плату з України (сплачуючи всі податки в наш бюджет, в тому числі - військовий збір і в Пенсійний фонд)", - додав він, задавшись питанням, чи будуть ці тисячі працівників відстоювати ці підприємства, якщо Україна припинить їм виплати.

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Заступник міністра зазначив, що лише в "Укрзалізниці" на території окупованої частини Донеччини та Луганщини працює більше 20 тисяч робітників.

"Питання: куди подадуться ці люди в разі втрати роботи? Яка кількість з них від безвиходу піде в "народну міліцію"? Яка вірогідність того, що вчорашній машиніст, охороняючи блокпост, здуру не пальне в нашого бійця? Дуже прошу, перш, ніж волати "Тука - зрадник", подумати і надати обмірковану відповідь", - написав він.