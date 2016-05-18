Ложкін відкрив у АП фотовиставку історичних пам’яток з Криму

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова АП Борис Ложкін.

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«Рік тому ми створили Second Floor Art Center як прояв відкритості і сучасності влади. Роботи, що тут експонуються, можуть бачити не лише працівники і відвідувачі Адміністрації Президента, а й люди, які приходять на екскурсії у вихідні. За рік тут побувало понад 6000 вiдвiдувачiв. Сьогодні ми відкрили вже п’яту виставку – «Золото нації. Наближення». Тут можна побачити фотографії унікальних скіфських прикрас з колекції сімферопольського музею, що зараз, на жаль, застрягла в запасниках амстердамського Allard Pierson Museum. Цінність цих прикрас не в тому, що вони із золота. Це, передовсім, свідчення нашого тисячолітнього цивілізаційного розвитку. Виставка є дуже символічною. «Наближення» – не лише фотоефект, але й шлях, який ми долаємо сьогодні до відновлення історичної справедливості», - підкреслив він.

Ложкін також наголосив, що експозиція відкрилася напередодні 18 травня - дня, коли в Україні вшановується пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

«Кілька днів тому трагічна історія 1944 року була зворушливо розказана співачкою Джамалою на Євробаченнi та здобула гарячу прихильність європейців. Наша експозиція ще раз промовляє на весь світ: є речі, які не можливо відібрати. Вірю, що Крим повернеться в Україну, як i шедеври давніх майстрів пiвострова», - підкреслив він.

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Нагадаємо, що 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. В цей день вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар, здійсненої радянською владою в 1944 році. Тоді примусового виселення на Схід зазнало майже 200 тисяч осіб.