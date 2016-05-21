Заступника прокурора Київської області Колесника взяли під варту на 2 місяці

Про це повідомляє 112 Україна.

Солом'янський райсуд заарештував Колесника на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5,5 млн грн, в той час як НАБУ просило призначити заставу в розмірі 300 млн грн, саме в таку суму оцінюється збиток, завданий державі Колесником.

Читайте такожЗаступника прокурора Київської області затримали за розкрадання цукру на 300 мільйонів гривень

Колесник свою провину не визнав, як і його захисники. Після консультацій адвокати мають намір подати апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, у справі про розкрадання 30 тисяч тонн цукру затриманий заступник прокурора Київської області.