Заступника прокурора Київської області Колесника взяли під варту на 2 місяці
03:14, 21 травня 2016Суспільство
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Заступника прокурора Київської області Олександра Колесника взяли під. варту на 2 місяці.
Колесника взяли під варту на 2 місяці / kobl.gp.gov.ua
Про це повідомляє 112 Україна.
Солом'янський райсуд заарештував Колесника на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5,5 млн грн, в той час як НАБУ просило призначити заставу в розмірі 300 млн грн, саме в таку суму оцінюється збиток, завданий державі Колесником.
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Колесник свою провину не визнав, як і його захисники. Після консультацій адвокати мають намір подати апеляцію.
Як повідомляв УНІАН, у справі про розкрадання 30 тисяч тонн цукру затриманий заступник прокурора Київської області.
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