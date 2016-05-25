У Києві проведуть екскурсію до "законсервованої" станції метро

Як зазначається в повідомленні столичного метрополітену у Facebook, екскурсія приурочена до Дня Києва, який святкується цими вихідними.

Щоб потрапити на екскурсію, читачам пропонують написати у коментарях, чому вони хочу потрапити "туди, де не спиняється метро".

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Зазначимо, станція Київського метрополітену "Львівська брама", яку наразі не відкрито, розташована на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Золоті ворота" і "Лук'янівська". Будівництво розпочалося у середині 90-х років минулого століття, але через відсутність комплексного рішення щодо реконструкції Львівської площі (куди повинен вести вихід зі станції) і брак коштів роботу було заморожено.

Цього року святкування дня Києва припадає на 29 травня.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Києва оцінює вартість будівництва четвертої Подільсько-Вигурівської гілки столичного метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у 31,55 мільярда гривень.