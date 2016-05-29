З'явилося відео наслідків масштабної пожежі під Києвом (фоторепортаж)
З'явилося відео наслідків сьогоднішньої пожежі у с. Літочки Броварського району Київської області у будинку для літніх людей.
Відповідний відеозапис на своєму сайті розмістила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Так, судячи з відео, після пожежі дах і перегородки будинку повністю згоріли.
Як повідомлялося, 29 травня о 03.48 у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа.
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Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебувало 35 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 18 людей, з який 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Броварської районної лікарні.
На місці пожежі знайдено 17 загиблих громадян.
Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку для людей похилого віку в селі Літочки та затримала його засновника.