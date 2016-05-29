Масштабна пожежа під Києвом: поліція озвучила деталі події та розповіла про затримання підозрюваного (фото)

Як зазначається у повідомленні, пожежа спалахнула в приватній двоповерховій будівлі, в якій приватний підприємець організував проживання осіб похилого віку.

"З мешканцями укладались договори. Ліжко-місце у хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць", - зазначили в поліції.

Перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян повідомив, що підприємця затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу. За цим фактом слідчими поліції Київської області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Наразі проводяться слідчо-оперативні дії та встановлюються причини пожежі. Поліцейські перевіряють правомірність функціонування даного закладу та надання належних заходів догляду за людьми, які там проживали, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 травня, о 03.48 у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа.

Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебувало 35 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 18 людей, з який 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Броварської районної лікарні. На місці пожежі знайдено 17 загиблих громадян.