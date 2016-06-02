У Львові затримали начальника відділу поліції під час отримання хабара

У Львові сьогодні було затримано начальника Франківського відділу поліції міста під час отримання хабара.

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Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, полковник поліції був затриманий працівниками відділу внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції та прокуратури Львівської області у власному службовому кабінеті під час одержання хабара в сумі 50 тис. грн і 1 тис. дол., які він вимагав від львів'янки за непритягнення до кримінальної відповідальності.

У прес-службі прокуратури Львівської області кореспонденту УНІАН підтвердили, що «у Франківському відділі поліції Львова на даний час працівниками прокуратури проводяться слідчі дії», однак наразі не коментують інформацію про затримання начальника відділу поліції під час одержання неправомірної вигоди, посилаючись на проведення слідчих дій.