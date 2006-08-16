Експерт про економічні наміри уряду

Прогноз Кабінету Міністрів України на 2007 рік курсу гривні на рівні 5,1 грн. за 1 долар свідчить про орієнтацію уряду на підтримку експорту при збереженні довіри до гривні. Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного відділу ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

На його думку, планована девальвація гривні на 0,9% до долара є стратегічно виправданою при одночасному прогнозі покращення платіжного балансу з нинішніх мінус 900 млн. доларів за перше півріччя 2006 року до плюс 163 млн. доларів у 2007 році.

Як зазначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ, прогноз уряду щодо покращення платіжного балансу в 2007 році, очевидно, передбачає збереження імпортної ціни на газ на поточному рівні і наступного року, а також збереження нинішньої кон`юнктури для експорту.

«Фактично, з боку уряду заява про курс 5,1 грн./дол. означає намір стимулювати експорт монетарними методами з одночасним збереженням довіри, як населення, так і іноземних інвесторів до гривні», - зазначив аналітик. За його словами, сьогодні уряду немає необхідності проводити істотну девальвацію гривні, оскільки макроекономічні чинники підтверджують прогнози щодо девальвації долара.

«Очікувана подальша девальвація долара до основних світових валют і інфляція в Україні на рівні, близькому до 7-8% в 2007 році, позначаться на подальшій реальній девальвації гривні не нижче за рівень поточного року, таким чином покращуючи конкурентоспроможність вітчизняних експортерів», - зазначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2007 рік, Кабінет Міністрів України в 2007 році прогнозує курс гривні на рівні 5,1 грн. за долар.

Реальний ефективний обмінний курс гривні в 2005 році девальвував на 14,5%, в 2004 р. - девальвував на 2,7%.