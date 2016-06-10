У Дніпрі демонтували стелу "Перемога комунізму неминуча"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив начальник управління організаційної роботи апарату ОДА Сергій Волинець, демонтаж «символу комуністичного тоталітарного минулого» для нього асоціюється з приємним початком робочого дня».

«Міф про неминучу перемогу комунізму більше не буде отруювати нашу свідомість», – заявив він.

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До 2014 році на цій стелі перебував бюст Леніна. Його демонтували громадські активісти 27 червня 2014 року, застосувавши великогабаритну техніку. На місці, де стояв барельєф, учасники демонтажу написали крейдою: «Поїхав додому, до Москви. Слава Україні!».

До того часу барельєф Леніна на стелі «Победа коммунизма неизбежна» у центрі Дніпра багато разів обливали фарбою невідомі. В обласному управлінні міліції тоді заявляли, що якщо дії невідомих осіб кваліфікують за статтею 194 Кримінального кодексу України, то їм може загрожувати до 4-х років в’язниці, однак жодного разу «винуватці» не були названі.