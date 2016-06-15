Чат з економістом Ярославом Жаліло
14:00, 15 червня 2016Суспільство
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15 червня, о 14.00, на сайті "Главред" відбудеться чат із президентом Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням (http://glavred.info/chat/yaroslav-zhalilo-372060.html).
Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.
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