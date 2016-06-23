РосЗМІ повідомили про підготовку виборчкомів в окупованому Донецьку

Інформацію джерела, близького до внутрішньої структури "ДНР", підтвердило і джерело в Службі безпеки України, пише "Газета.Ru".

«Формування списків йде, і ми їх вже бачили. Директори шкіл, вчителі, як зазвичай. З мобільними телефонами, з даними. Все як годиться», - розповіло джерело.

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Крім формування списків на папері в "ДНР" підготовки до виборів не спостерігається. Ані агітації, ані штабів, ані кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі тільки після введення збройної поліцейської місії ОБСЄ, яка забезпечить безпеку. За словами Порошенка, безпечний компонент полягає не просто в тому, що припиняють стріляти, цього недостатньо.

«Повинні бути встановлені на лінії розмежування ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умови про безпеку. Разом з тим, повинні бути встановлені відповідні пости міжнародних сил, які будуть розташовані в так званих місцях зберігання зброї, і будуть встановлені відповідні посади на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону», - заявив президент.