Переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2016" стала кримчанка (фоторепортаж)

Урочиста церемонія нагородження фіналісток конкурсу відбулася в Києві 29 червня 2016 року.

Як повідомляється на сайті конкурсу, Сподинюк переїхала до Києва з Криму. Дівчина зізнається, що рішення брати участь в конкурсі у неї з'явилося під впливом землячки - Джамали.

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Олена Сподинюк розповіла, що 5 років професійно грала у гандбол. В 12 років вона потрапила в молодіжний олімпійський резерв України.

"Безумовний вплив на мене справила моя мама. Також дуже сильно вплинула на формування мого внутрішнього світу і поглядів на життя література, я дуже багато читаю", - розповіла переможниця конкурсу.

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Тепер Сподинюк буде представляти Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2016".

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" існує з 2006 року і щорічно проходить в Україні під егідою конкурсу краси "Міс Всесвіт".