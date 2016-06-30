Переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2016" стала кримчанка (фоторепортаж)

14:29, 30 червня 2016
Суспільство
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Переможницею 10-го ювілейного конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2016" стала 18-річна Олена Сподинюк.

Победительница конкурса красоты

Урочиста церемонія нагородження фіналісток конкурсу відбулася в Києві 29 червня 2016 року.

Як повідомляється на сайті конкурсу, Сподинюк переїхала до Києва з Криму. Дівчина зізнається, що рішення брати участь в конкурсі у неї з'явилося під впливом землячки - Джамали.

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Олена Сподинюк розповіла, що 5 років професійно грала у гандбол. В 12 років вона потрапила в молодіжний олімпійський резерв України.

"Безумовний вплив на мене справила моя мама. Також дуже сильно вплинула на формування мого внутрішнього світу і поглядів на життя література, я дуже багато читаю", - розповіла переможниця конкурсу.

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Тепер Сподинюк буде представляти Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2016".

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" існує з 2006 року і щорічно проходить в Україні під егідою конкурсу краси "Міс Всесвіт".

© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Переможниця конкурсу краси ''Міс Україна Всесвіт-2016'' 18-річна Олена Сподинюк
Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2016" 18-річна Олена Сподинюк /  © УНІАН
© УНІАН
Українська телеведуча Катерина Осадча
Українська телеведуча Катерина Осадча /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Переможниця ''Міс Україна Всесвіт-2015'' Анна Вергельська
Переможниця "Міс Україна Всесвіт-2015" Анна Вергельська  /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Переможниця конкурсу ''Міс Україна Всесвіт-2016'' Олена Сподинюк під час конкурсу у купальниках
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2016" Олена Сподинюк під час конкурсу у купальниках /  © УНІАН
Учасниці конкурсу краси ''Міс Україна Всесвіт-2016'' в купальниках
Учасниці конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2016" в купальниках /  © УНІАН
Члени журі 10-го ювілейного конкурсу краси ''Міс Україна Всесвіт-2016''
Члени журі 10-го ювілейного конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2016" /  © УНІАН

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