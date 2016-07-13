У Дніпрі ухвалили мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ

Дніпропетровська міська рада ухвалила мораторій на підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства до 1 січня 2017 року. Ініціативу міського голови Дніпра Бориса підтримали 47 депутатів під час одинадцятої чергової сесії міської ради 13 червня. Воно набуває чинності з моменту офіційної публікації.

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Очільник Дніпра зазначив, що рішення є політичним.

«Наші колеги – депутати Київради ухвалили відповідне політичне рішення. Ситуація така, що міська влада може мінімально впливати на формування тарифів на квартплату, вивезення сміття. Решту тарифів непрозоро формує НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. – Ред.)», – сказав Борис Філатов.

Він закликав інших керівників територіальних громад, мерів підписати колективний судовий позов проти НКРЕКП з вимогою привести тарифи до рівня, який люди зможуть осилити.

Якщо НКРЕКП не прийде до тями, міська влада Дніпра вирішуватиме питання, зокрема, за рахунок муніципального бюджету. «Люди не можуть нести такий фінансовий тягар», – упевнений Борис Філатов.

Міський голова підкреслив, що перші обговорення його ініціативи запровадження мораторію на підвищення комірного почалися ще два місяці тому. Попри те, що зараз деякі депутати міськради намагаються приписати цю ініціативу собі, головне результат – заборону на підвищення тарифів ухвалено, зазначив Борис Філатов.

Мораторій діятиме до 1 січня 2017 року. Тобто до початку наступного року тарифи на електроенергію, тепло, природний газ, гарячу і холодну воду, а також водовідведення для населення підвищуватися не будуть.

Крім того, поки діятиме заборона, городянам не нараховуватимуть пеню за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ.

У проекті рішення міськради сказано, що тарифи повинні бути економічно обґрунтованими. Також потрібні індексація зарплат, пенсій, рівня прожиткового мінімуму відповідно до темпів інфляції. Виконання рішення про мораторій очільник Дніпра контролюватиме особисто.