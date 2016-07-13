В Україні 4 тисячі поліцейських не пройшли переатестацію - Деканоідзе

15:12, 13 липня 2016
Суспільство
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Всього атестовано в Україні близько 30 тисяч поліцейських.

Фото УНИАН

Про це заявила главаНацполіції Хатія Деканоідзе, повідомляє "112 Україна".

"Вже атестовано десь близько 30 тисяч людей в усій Україні і близько 4 тисяч осіб не пройшли атестацію", - сказала вона.

Глава МВС Арсен Аваков очікує, що процес переатестації завершитися цього літа.

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"У нас залишилася одна проблема Львівська область, у якій днями атестацію розпочато і завершено успішно. І це теж етап з якого видно, що значна частина персоналу, на жаль нашого, не проходить атестаційні рамки, особливо це стосується керівного персоналу, там втрати до 30%", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, переатестація працівників Нацполіції почалася 18 листопада 2015 року. Вона передбачає написання тесту на загальний рівень аналітичних навичок працівника, професійний тест на знання законів і співбесіду.

7 квітня керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що реформу органів МВС можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників міліції, які не пройшли переатестацію.

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