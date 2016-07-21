Прокуратура розслідує передачу екс-віце-спікеру Калєтніку 14 гектарів Бучанського лісу через підставних осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник департаменту Генеральної прокуратури Володимир Гуцуляк сьогодні на брифінгу у Києві.

"Розслідується також і факт незаконного надання у власність 14 гектарів землі із щойно означеної мною кількості (незаконне вилучення з власності держави 890 гектарів особливо цінних земель лісогосподарського призначення - УНІАН) шляхом їх передачі на 141 підставну фізичну особу, а потім у подальшому - (колишньому) першому заступнику голови Верховної Ради України Ігорю Калєтніку", - заявив Гуцуляк.

Як зазначив представник генпрокуратури, Бучанська міська рада за рахунок вказаних вилучених у держави 890 гектарів земель протягом 2006-2012 років незаконно відвела у власність земельні ділянки ряду фізичних осіб, серед яких фігурує Калєтнік.

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Також прокуратурою розслідується факт незаконного вилучення 65 гектарів земель, які перебували у постійному користуванні Національного аграрного університету.

Наразі тривають обшуки в адміністративних приміщеннях Бучанської і Ірпінської міських рад, в приміщеннях підприємств, які виготовляли технічну документацію з відведення земель, а також за місцем проживання та реєстрації голів Бучанської та Ірпінської міськрад.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, правоохоронці провели обшуки за 31 адресою в рамках розслідування справи про незаконне виділення землі посадовцями Бучанської міськради.