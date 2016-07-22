Гриневич обіцяє у серпні представити Концепцію нової української школи

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

"У серпні ми представимо Концепцію нової української школи", - сказала вона.

Вона підкреслила, що це переорієнтація навчання із засвоєння величезної суми знань, на освоєння компетентностей.

«Компетентності – це ядро знань, які необхідно знати дитині, вміння їх застосовувати, навички для вирішення життєвих проблем, а також ставлення і цінності, які потрібно засвоїти сучасній людині. Зараз не проблема дістати інформацію, якщо вона тобі потрібна, проблема – правильно використати цю інформацію для вирішення поставленої задачі, критично переосмислити та проаналізувати її. Саме на це буде спрямована Нова українська школа», - пояснила Гриневич.

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Вона нагадала, що для того, аби об’єктивно оцінити вміння українських школярів застосовувати отримані знання, у липні Україна підписала договір про приєднання до міжнародного дослідження PISA.

Гриневич підкреслила, що цей проект дозволяє оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і чи готовий до повноцінної участі в житті суспільства.

“Для нас це дуже важливий крок. Необхідно зазначити, що ми 79-та країна, що долучилася до цього дослідження. Для нас дуже важлива участь у PISA, щоб ми побачили своє місце серед багатьох країн світу, об’єктивно оцінили якість української освіти”, - пояснила міністр.

Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки презентувало проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років. Концепція охоплює п’ять основних напрямів розвитку освітньої галузі, реформування яких здійснюватиметься впродовж наступних років.

Автори наголошують, що Україні потрібна системна реформа освіти.

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Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.

Довідка УНІАН. У лютому 2016 року уряд доручив Міністерству освіти і науки забезпечити участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 (Programme for International Student Assessment).

Участь у цій програмі дозволить Україні освіті оцінити результати якості шкільної освіти у порівнянні з іншими країнами, відстежити світові тенденції розвитку освіти та виробити відповідні рішення у даній сфері.

Результат країни в рейтингу PISA грунтується на результатах 15-річних учнів при тестуванні їхніх навичок у математиці, природничих науках і читанні.

Україна ще ніколи не брала участі в дослідженні PISA, і перші результати тестування українських учнів будуть доступними у 2018 році.

Тестування PISA проводять кожні три роки, починаючи з 2000. У дослідженні 2015 року взяли участь понад 70 країн.