Правоохоронці вилучили записи 150 камер для розслідування вбивства Шеремета
Правоохоронці вилучили записи з понад 150 камер відеоспостереження в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це, як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу повідомив начальник департаменту кримінального розшуку Національної поліції Дмитро Головін.
“На сьогодні вилучено записів з понад 150 відеокамер. Там понад 140 терабайт інформації”, - сказав він.
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За словами Головіна, оперативники "працюють вдень і вночі для того, щоб лише переглянути цю інформацію, а її ще треба проаналізувати і зробити певні висновки".
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.