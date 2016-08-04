Правоохоронці вилучили записи 150 камер для розслідування вбивства Шеремета

Про це, як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу повідомив начальник департаменту кримінального розшуку Національної поліції Дмитро Головін.

“На сьогодні вилучено записів з понад 150 відеокамер. Там понад 140 терабайт інформації”, - сказав він.

Читайте такожСлідство ще не встановило особи тих, хто заклав вибухівку для Шеремета - ГПУ

За словами Головіна, оперативники "працюють вдень і вночі для того, щоб лише переглянути цю інформацію, а її ще треба проаналізувати і зробити певні висновки".

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.