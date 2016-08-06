Родичі українки, яка впала в кому в Єгипті, шукають кошти для її повернення додому

Сім'я української туристки Юлії Шпички, яка перебуває в стані коми в Міжнародному госпіталі Шарм-ель-Шейх, повідомили, що в суботу, 6 серпня, літаком санітарної авіації дівчину привезуть в Україну. Рейс прибуде о 20.15 в столичний аеропорт Жуляни, пише "РБК-Україна".

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Протягом всього перельоту на спеціальному обладнанні хворій будуть робити штучну вентиляцію легенів.

Зараз відомо, що дівчину погодилися прийняти на лікування в реанімації інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Медичний трансфер хворої буде здійснено автомобілем Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За словами брата хворої, Богдана Годзюмахи, головним питанням на сьогодні є збір коштів на оплату літака санітарної авіації. Інформація від страхової компанії про оплату вартості транспортування хворої на території України виявилася некоректною. Страховий поліс від СК ВУСО обмежений сумою 20 000 дол., тому за станом на ранок 6 серпня родина і друзі намагаються терміново знайти ще 14 000 дол., яких не вистачає для повної оплати вартості послуг авіаційної компанії.

Нагадаємо, що під час відпочинку в готелі Sultan Gardens Resort в Шарм-ель-Шейху трапилася біда з українською туристкою Юлією Шпичкою. Дівчині стало погано на пляжі, але з часом стан Юлії тільки погіршився і її терміново перевезли в міжнародний госпіталь Шарм-ель-Шейха. Дочку хворої відправили рейсом до Києва, а чоловік – Олександр Шпичка залишився з дружиною в Єгипті. Дівчина вже кілька днів перебуває в медикаментозній комі. За словами чоловіка, попередній діагноз, який поставили єгипетські лікарі – вірусний менінгіт і енцефаліт.

Родина звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти Юлії Шпичці фінансово. Це можна зробити за допомогою поповнення карти "Приватбанку" 5168-7573-0782-2041. Одержувач Негрій Віктор Григорович (батько дівчини). З родиною постраждалої українки можна зв'язатися за телефонами: 098-507-13-80 (брат Богдан), телефон 097-900-01-81 (чоловік Олександр) і 099-481-32-65 (друг Дмитро).